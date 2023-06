Inflacja maleje. Przez kryzys energetyczny 65 proc. firm podniosło ceny

W maju br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 13 proc. w skali roku, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostały bez zmian – wynika z nowych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach inflacja powinna nadal maleć. Problem wysokich cen wynika m.in. z kryzysu energetycznego, co potwierdza najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Nowe dane opublikowane przez GUS wskazują, że w maju 2023 r. wskaźnik inflacji spadł do 13 proc. w skali roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 14,7 proc. W stosunkowo dużym tempie, bo o 18,9 proc., rosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Ceny nośników energii okazały się z kolei wyższe o 20,4 proc. rok do roku, ale już paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 9,5 proc.

– To pozytywne zaskoczenie, a będzie już tylko lepiej, bo wydaje się, że w końcu następuje przeniesienie spadku cen z rynków światowych na polską gospodarkę – surowce. Ta reakcja z rynków była szybciej widoczna po stronie inflacji producenckiej, co też nie jest bez wpływu na koszty działalności przedsiębiorstw. Nadal na naszą korzyść działa r&oac...