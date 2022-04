Inflacja już blisko 11 proc. Następne miesiące będą jeszcze trudniejsze

W marcu br. inflacja wyniosła 10,9 proc. w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny. To rekordowo wysoki odczyt w całym XXI wieku. Eksperci przewidują, że już w kolejnym miesiącu inflacja będzie jeszcze wyższa. Problemy ze wzrostami cen są też widoczne w innych krajach Unii Europejskiej. Na Litwie wskaźnik przekracza już 15 proc., a w kilku innych państwach ceny również rosną szybciej niż w Polsce.

Jak poinformował GUS, w marcu 2022 r. inflacja wyniosła 10,9 proc. rok do roku oraz 3,2 proc. względem poprzedniego miesiąca. Wzrost jest przede wszystkim wynikiem rosnących cen paliw, które tylko w ciągu miesiąca podrożały na stacjach o ok. 30 proc. Sytuacja jest związana w dużej mierze z kryzysem wynikającym z wojny na Ukrainie. Widoczny jest także m.in. wzrost cen żywności, co z kolei wynika ze wzmożonej konsumpcji w związku z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

