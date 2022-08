Inflacja coraz wyższa, a przedsiębiorcy znacznie ograniczają inwestycje

W ubiegłym miesiącu tempo wzrostu cen przyhamowało, co jest związane głównie ze spadkiem cen paliw do prywatnych środków transportu. Proinflacyjnie nadal bardzo mocno działał natomiast wzrost cen nośników energii. W efekcie wskaźnik wyniósł w lipcu 2022 r. 15,6 proc. rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 15,5 proc.

Nowe badanie przep...