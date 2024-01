Inflacja bazowa nadal na wysokim poziomie

Zgodnie z nowym komunikatem NBP, w grudniu 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,8 proc. rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 5,2 proc. Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych inflacja bazowa wyniosła 8,6 proc. (9,2 proc. miesiąc wcześniej), a po wyłączeniu cen żywności i energii było to 6,9 proc. (7,3 proc. miesiąc wcześniej). Kolejny z wariantów wskaźnika, czyli tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka ce...