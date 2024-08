Imigracja ratunkiem dla rynku pracy? Pracodawcy apelują o wsparcie i ulgi

Z nowego raportu wynika, że rynek pracy będzie szczególnie mocno narażony na efekty kryzysu demograficznego od 2030 r., gdy w Polsce ubywać ma każdego dnia nawet po ok. 1 tys. osób wieku produkcyjnym. Jak szacują analitycy ONZ, Polska będzie jednym z kilku krajów Unii Europejskiej, w których problemy demograficzne będą największe.

„Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce skurczy się od roku 2022 do roku 2060 z 22,17 mln do 15,1 mln w wariancie średnim i do 13,31 mln w wariancie niskim. Średnio powinniśmy spodziewać się ubytku 186-233 tys. o...