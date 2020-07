Ile może wynieść wynagrodzenie minimalne w roku 2021?

Do końca lipca br. rząd ma przedstawić dane makroekonomiczne, które będą podstawą do rozpoczęcia prac nad budżetem państwa na 2021 r., w tym także nad wysokością minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem NSZZ „Solidarność”, w przyszłym roku płaca minimalna powinna wynosić co najmniej 2800 zł brutto miesięcznie. Większość pracodawców chce natomiast utrzymania stawki na poziomie 2600 zł.