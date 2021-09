Honorowi dawcy krwi będący przedsiębiorcami nie mogą korzystać ze zwolnienia od składek

Dodatkowo ministerstwo stwierdziło, że gdyby pracodawcę zwolnić od składek za ten sam czas, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie w przypadku oddania krwi, stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady równości. A ponieważ przedsiębiorca sam sobie określa, kiedy odpoczywa i ma czas wolny (tak to widzi ministerstwo) nie ma powodu, aby go jeszcze zwalniać od składek.

Logiczne? Osądźcie sami, czytając ministerialną argumentację (skróty - redakcja).

Interpelacja nr 25691 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie zwolnienia z obowiązkowych składek honorowych dawców krwi prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze

(...)

Każdy krwiodawca w myśl obowiązujących przepisów po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego - zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu nauki/pracy w dniu oddania oraz w dniu następnym. Zaświadczenie takie wydaje się celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy, w myśl paragrafu 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku (tj. Dz. U. 2014 poz. 1632) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi (tj. Dz. U. 2020 poz. 1777 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. 2021 poz. 159).

Zwolnienie takie w przypadku pracownika jest usprawiedliwioną nieobecnością w miejscu pracy, pełnopłatną i nie zmniejszającą wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. Kosztami powyższej usprawiedliwionej nieobecności pracownika obciążony jest pracodawca. Honorowym krwiodawcą może zostać każdy kto ma skończone 18 lat, jest zdrowy itd., a zatem również przedsiębiorca – zarówno ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i ten, który prowadząc działalność jest również pracodawcą. W ustawie i rozporządzeniu jw. brak jest jakiejkolwiek wzmianki zachęcającej przedsiębiorców do honorowego oddawania krwi i jej składników.

W związku z powyższym proszę o informacje:

1. Czy honorowo oddającemu krew przedsiębiorcy (pracodawcy) nie winno przysługiwać przynajmniej zwolnienie z obowiązkowych składek uwzględniających każdorazowo 2 dni po donacji, które przysługują chociażby pracownikom?

2. Czy w przypadku, gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca (pracodawca), te dwa dni wolnego przysługujące każdemu honorowemu dawcy nie winny być dla przedsiębiorcy traktowane np. jako zwolnienie lekarskie? Po każdym oddaniu krwi lub jej składników zalecany jest odpoczynek i nie wykonywanie żadnych cięższych robót.

3. Dlaczego kosztami usprawiedliwionej nieobecności pracownika obciążany jest pracodawca, skoro krew i jej składniki przez stacje krwiodawstwa i szpitale jest traktowana jako towar? Czy tych kosztów nie powinno wziąć na siebie Państwo?

4. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić inne formy zachęty dla przedsiębiorców do honorowego oddawania krwi i jej składników?

Z poważaniem

Hanna Gill-Piątek, 27-07-2021

Odpo...