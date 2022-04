Handel w niedziele w związku z sytuacją humanitarną

Trwająca wojna na Ukrainie i spowodowany nią gwałtowny, masowy napływ do Polski uchodźców z tych terenów, a także organizacja zbiórek na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy stawiają przed szczególnymi wyzwaniami handel detaliczny w Polsce. Zasadne wydaje się tymczasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele na terenie całego kraju, co ułatwiłoby pełen dostęp do niezbędnych produktów uchodźcom oraz wspomogło organizację zbiórek na rzecz Ukraińców i niesienie pomocy humanitarnej. Czy rząd zniesie tymczasowo zakaz handlu w niedziele na terenie całego kraju?

Interpelacja nr 31947 do prezesa Rady Ministrów w sprawie tymczasowego dopuszczenia handlu w niedziele w związku z sytuacją humanitarną

Szanowny Panie Premierze,

trwająca wojna na Ukrainie i spowodowany nią gwałtowny, masowy napływ do Polski uchodźców z tych terenów, a także organizacja zbiórek na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy stawiają przed szczególnymi wyzwaniami handel detaliczny w Polsce. Ze względu na powyższy stan wyższej konieczności minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała o dopuszczenie handlu w niedziele w województwach podkarpackim i lubelskim, pojawiają się także zapowiedzi o dopuszczeniu go również wzdłuż głównych tras w kraju. Jednakże uchodźcy napływają do wszystkich części kraju, w związku z czym zasadne wydaje się tymczasowe - do chwili ustabilizowania sytuacji humanitarnej i geopolitycznej - zniesienie zakazu handlu w niedziele na terenie całego kraju, co ułatwiłoby pełen dostęp do niezbędnych produktów uchodźcom oraz wspomogło organizację zbiórek na rzecz Ukraińców i niesienie pomocy humanitarnej. Z takim wnioskiem występują także przedstawiciele przedsiębiorców, w tym prezes Zarządu Pracodawcy RP.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy rząd przychyli się do tych postulatów i zniesie tymczasowo zakaz handlu w niedziele na terenie całego kraju, a jeśli tak, to kiedy?

Posłowie:

Krzysztof Piątkowski, Krystyna Skowrońska

4 marca 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31947 w sprawie tymczasowego dopuszczenia handlu w niedziele w związku z sytuacją humanitarną

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 31947 złożoną przez Pana P...