Handel samochodami osobowymi a prawo do odliczenia VAT

Podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu samochodów osobowych i pozostałych wydatków z nimi związanych, użytkowanych wyłącznie do działalności polegającej na ich odprzedaży - interpretacja Dyrektora KIS.

Z wnioskiem o interpretację zwrócili się podatnicy, którzy zajmują się sprzedażą aut. Przed transakcją dokonują potrzebnych napraw, czyszczenia, konserwacji i innych potrzebnych czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu do sprzedaży. W związku z przeprowadzoną transakcją odprowadzają podatek od towarów i usług w wysokości 100%. Samochody będące przedmiotem sprzedaży stanowią pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towaru i usług. Samochody nie będą środkiem trwałym - stanowić one będą produkt handlowy. Celem nabycia samochodów jest wyłącznie handel nimi. Pojazdy będą nieużywane i garażowane - ich poruszanie się będzie mieć związek jedynie z naprawą, konserwacją, myciem oraz prezentowaniem potencjalnemu kupującemu. Samochody mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przejazdu między warsztatami, stacjami diagnozującymi, myjniami czy prezentacji kupującym.

Podatnicy chcieli wiedzieć, czy przysługuje im pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie tych pojazdów jak i wskazanych innych kosztów związanych z tymi pojazdami, tj. bez zastosowania 50% ograniczenia w odniesieniu do kwoty podatku, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Ich zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikami. W wydanej interpretacji wskazał:

Zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wydatków dotyczących pojazdów samochodowych zostały uregulowane przepisami art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 2 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3; nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z powyższymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niez...