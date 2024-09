GUS: Koniunktura konsumencka we wrześniu 2024 r.

We wrześniu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 13,9a i był o 2,0 p. proc. Wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.