Gorsze nastroje w przemyśle, ale prognozy uległy poprawie

W marcu br. PMI, czyli wyprzedzający wskaźnik koniunktury, wyniósł dla polskiego przemysłu 48,3 pkt, co oznacza spadek o 0,2 pkt względem poprzedniego miesiąca. Eksperci tłumaczą, że wpływ na to miały głównie silniejsze obniżenie produkcji oraz spadek nowych zamówień. Pewnej poprawie uległy jednocześnie prognozy na najbliższy rok, co z kolei jest związane ze spadkiem inflacji.