Gdy zlecenie jest umową o pracę. Co z rozliczeniem PIT?

W 2019 r. w spółce przeprowadzona była kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowiązała spółkę do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o pracę. Umowy te dotyczyły 2018 roku. Spółka nie wnosiła zastrzeżeń do protokołu PIP, ani nie odwoływała się od treści wystąpienia. Jak należy rozliczyć powyższe w PIT-11 i PIT-4R?

W zależności od rodzaju przychodów uzyskiwanych przez podatników (np. pracowników, zatrudnionych na warunkach umowy o pracę czy osób zatrudnionych na warunkach umowy zlecenia) płatnik obowiązany jest do stosowania różnych sposobów obliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Zatem, poprzez błędne zakwalifikowanie przez spółkę wynagrodzenia dotyczącego osoby zatrudnionej na warunkach umowy zlecenia do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy, spółka od nieprawidłowo zakwalifikowanego wynagrodzenia obliczała, pobierała i odprowadzała zaliczki na zasadach określonych w art. 41 i art. 42, a nie na zasadach określonych w art. 32 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co spowodowało ich wykazanie w nieprawidłowych wysokościach zarówno w deklaracji PIT-4R, jak i informacji PIT-11.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W związku z powyższym, dokonana w 2019 r. korekta wynagrodzenia za 2018 r. polegająca na przekwalifikowaniu przychodu z umowy zlecenia na umowę o pracę bez fizycznej wypłaty (bądź postawienia do dyspozycji podatnika) środków nie skutkuje powstaniem przychodu w 2019 r. W konsekwencji korekty tej nie uwzględnia się w informacji PIT-11 ani deklaracji PIT-4R za 2019 r. Jeżeli zatem - w związku z ww. przekwalifikowaniem umów - wynagrodzenie zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji w 2018 r., to wynagrodzenie to stanowi przychód pracownika w 2018 r.

Natomiast odnośnie kwestii nienależnego z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenia za 2018 r. należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, ...