Fuzja Orlenu i Lotosu pomoże w dywersyfikacji energetycznej kraju

Fuzja Orlenu i Lotosu może być korzystna w kontekście dywersyfikacji energetycznej Polski – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak podkreślają eksperci, dla suwerenności energetycznej korzystna jest decyzja o tym, by w ramach fuzji nawiązać partnerstwo z saudyjskim koncernem Saudi Aramco. Spółka zobowiązała się już do przekazywania do polskich rafinerii regularnych dostaw ropy naftowej.