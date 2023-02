Fundacja rodzinna a podatki. Zmiany obejmą też ustawy podatkowe

Ustawa o fundacji rodzinnej ma w założeniu umożliwiać tworzenie fundacji, dzięki którym sukcesja w polskich firmach rodzinnych będzie prostsza. Ustawie towarzyszą też szczegółowe regulacje podatkowe, które zostaną wprowadzone do poszczególnych ustaw.

Do ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzone zostanie wyłączenie z opodatkowania odnośnie nabycia przez osoby fizyczne (będące beneficjentami, w tym fundatorami) własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia otrzymanego od fundacji rodzinnej i stanowiących mienie otrzymane w związku z ich rozwiązaniem.

„W ustawie PIT wprowadza się zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych przez fundatora, jak również przez osobę będącą w stosunku do fundatora osobą najbliższą, zaliczaną do tzw. grupy zero na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn, z tytułu mienia otrzymanego lub postawionego do dyspozycji w związku z rozwiązaniem fundacj...