Fundacja rodzinna a podatki. Jakie zasady szykuje rząd?

Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Nowa formuła ma ułatwiać sukcesję w firmach. Zgodnie z projektowanymi przepisami, założenie fundacji i przekazanie do niej majątku będzie zwolnione z opodatkowania. Jak tłumaczą projektodawcy, formuła fundacji rodzinnej nie będzie jednak korzystać z żadnych nadzwyczajnych preferencji podatkowych, które byłyby niedostępne dla podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji.

Nowa ustawa przewiduje uregulowanie organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym także obowiązków fundatora i beneficjenta. Szykowane są też odpowiednie zmiany w ustawach podatkowych.

Jak wskazano w projekcie, założenie fundacji i przekazanie do niej majątku będzie co do zasady zwolnione z opodatkowania. Przewidziano wprowadzenie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia przez osoby fizyczne będące beneficjentami (w tym fundatorami) własności rzeczy albo praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia otrzymanego od fundacji rodzinnej oraz stanowiących mienie otrzymane w związku z ich rozwiązaniem, jeśli następować będzie na podstawie tytułu określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

„Nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń ora...