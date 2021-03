Fotowoltaika a opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje tzw. opłata mocowa, która ma wpływ na podwyżkę rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Podwyżki dla przeciętnych polskich rodzin z tytułu opłaty mocowej mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie. Opłata mocowa obejmuje również prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne. Ze względu na proces produkcji oraz przesyłu energii osoby, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej, są de facto obciążane opłatą mocową za prąd, który same wyprodukowały.

Interpelacja nr 18441 do ministra klimatu i środowiska w sprawie opłaty mocowej dla prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne

Szanowny Panie Ministrze,

od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje tzw. opłata mocowa, która ma wpływ na podwyżkę rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Podwyżki dla przeciętnych polskich rodzin z tytułu opłaty mocowej mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie. Warto zaznaczyć, że opłata mocowa obejmuje również prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne. Ze względu na proces produkcji oraz przesyłu energii osoby, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej, są de facto obciążane opłatą mocową za prąd, który same wyprodukowały. Takie działanie należy uznać za szkodliwe, szczególnie w procesie promocji odnawialnych źródeł energii. Jest to również w pewien sposób zaprzeczenie idei programu „Mój prąd”, który polegał na dofinansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W związku z tym pragnę zadać Panu Ministrowi pytania:

Dlaczego prosumenci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne zostali objęci opłatą mocową? O ile więcej, według danych ministerstwa, zapłacą za prąd prosumenci korzystający z mikroinstalacji fotowoltaicznych? Czy tego typu działanie nie jest zaprzeczeniem promocji montażu odnawialnych źródeł energii w Polsce? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa wyłączenie prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne z opłaty mocowej? Jeśli tak, to kiedy stosowne nowelizacje ustawy trafią pod obrady komisji sejmowych?

Posłowie:

Konrad Frysztak, Marek Sowa, Krzysztof Truskolaski, Aleksander Miszalski, Witold Zembaczyński, Michał Gramatyka

21 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 18441 w sprawie opłaty mocowej dla prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do interpelacji złożonej przez Pana Posła Konrada Frysztaka wraz z grupą Posłów z dnia 27 stycznia 2021 r. nr K9INT18441w sprawie opłaty mocowej dla prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

1. Dlaczego prosumenci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne zostali objęci opłatą mocową?

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz.U. 2018 poz. 9) zobowiązuje Operatora Systemu Dystrybucji do dokonywania poboru opłaty mocowej od podmiotów, którzy zostali przyłączeni do jego sieci w tym odbiorców końcowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261) prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzaj...