Formy rozliczeń nie można wybrać przelewem - fiskus nie zmienia zdania

Dokonany przez przedsiębiorcę przelew do urzędu skarbowego nie jest pismem skierowanym bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, lecz do banku jako polecenie dokonania stosownej transakcji. Sam fakt, że przelane środki znajdą się w dyspozycji Skarbu Państwa na określonym koncie bankowym i że podano tytuł płatności, nie oznacza automatycznie, że doszło do złożenia pisemnego oświadczenia woli o wyborze formy opodatkowania - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.