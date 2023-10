Fit for 55 coraz bliżej. Plany obejmują dyrektywę ws. opodatkowania energii

Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu prac nad kluczowym pakietem legislacyjnym Fit for 55. Nowy pakiet legislacyjny ma służyć osiągnięciu założonych celów klimatycznych do 2030 r. Plany Brukseli obejmują też m.in. nową dyrektywę ws. opodatkowania energii, ale prace nad nią nie zostały jeszcze zakończone.

– Europejski Zielony Ład przynosi zmiany, których potrzebujemy, aby ograniczyć emisje CO2. Czyni to, uwzględniając interesy naszych obywateli i stwarzając możliwości dla naszego europejskiego przemysłu. Obecnie obowiązują przepisy mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i cieszę się, że jesteśmy na dobrej drodze do przekroczenia tego celu. Jest to ważny sygnał dla Europy i naszych światowy...