Fiskus celowo wydłuża proces wydawania interpretacji?

Z informacji uzyskanych od doradców podatkowych wynika, że organy skarbowe komplikują i celowo wydłużają proces wydawania interpretacji. Wiele wniosków pozostaje bez rozpatrzenia a otrzymanie interpretacji indywidualnej, jak wskazują doradcy podatkowi, utrudniają również coraz liczniejsze nieuzasadnione odmowy ich wydawania. Czy do ministerstwa dochodzą sygnały od podatników w powyższym zakresie, a jeśli tak czy ministerstwo planuje przeprowadzenie działań sprawdzających? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to z jakich przyczyn? - posłanka pyta, MF odpowiada.

Interpelacja nr 20231 do ministra finansów w sprawie działania Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie wydawania interpretacji podatkowych

Szanowny Panie Ministrze!

Z informacji uzyskanych od doradców podatkowych wynika, że organy skarbowe komplikują i celowo wydłużają proces wydawania interpretacji. Wiele wniosków pozostaje bez rozpatrzenia a otrzymanie interpretacji indywidualnej, jak wskazują doradcy podatkowi, utrudniają również coraz liczniejsze nieuzasadnione odmowy ich wydawania.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

Czy do ministerstwa dochodzą sygnały od podatników w powyższym zakresie, a jeśli tak czy ministerstwo planuje przeprowadzenie działań sprawdzających? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to z jakich przyczyn?

Posłanka Barbara Dolniak

19 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20231 w sprawie działania Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie wydawania interpretacji podatkowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 20231 z dnia 24 lutego 2021 r. Pani Poseł na Sejm RP Barbary Dolniak w sprawie działania Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie wydawania interpretacji podatkowych, uprzejmie informuję.

W zapytaniu Pani Poseł wskazała, że „organy skarbowe komplikują i celowo wydłużają proces wydawania interpretacji. Wiele wniosków pozostaje bez rozpatrzenia a otrzymanie interpretacji indywidualnej, jak wskazują doradcy podatkowi, utrudniają również coraz liczniejsze nieuzasadnione odmowy ich wydawania.”.

Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidulanych (w tym przesłanki negatywne wydawania interpretacji) zostały uregulowane w art. 14b-14s Ordynacji podatkowej1.

Interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie wydaje się interpretacji w zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zatem do wydania interpretacji, o której mowa wyżej, konieczne jest uzyskanie od wnioskodawców pełnych informacji dotyczących stanu faktycznego, który zaistniał przed złożeniem wniosku czy też zdarzenia przyszłego, które planowane jest przez wnioskodawcę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest zobowiązany zbadać, czy we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sposób wyczerpujący, pełny i kompleksowy przedstawiony zost...