Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniżają koszty naprawy samochodu

Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, aż 73,9% zgłoszeń otrzymanych przez KNF dotyczyło ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi się do podejmowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postępowań w celu nałożenia kar pieniężnych czy zwłoce w podejmowaniu działań nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi się również do działań Ministerstwa Finansów, które nie podjęło propozycji ustanowienia niezależnego rzeczoznawcy i uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.