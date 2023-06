Firmy mogą zostać obłożone nowymi obowiązkami ws. należytej staranności

W ostatni czwartek PE przyjął swoje stanowisko dotyczące rozmów z państwami członkowskimi w sprawie zasad uwzględniania praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Europarlamentarzyści odnieśli się w ten sposób do wcześniejszych propozycji Komisji Europejskiej.

Zgodnie z nowym stanowiskiem, firmy miałyby zostać zobowiązane do rozważania wpływu swojej działalności na kwestie dotyczące praw człowieka i środowiska. Nowe regulacje miałyby się wiązać z dodatkowymi obowiązkami, a za niedostosowanie się do nich grozić mają grzywny na poziomie co najmniej 5 proc. obrotu netto danej firmy.

Nowe przepisy mają objąć pr...