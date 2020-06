Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?

Wykorzystywanie samochodu osobowego również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą powoduje, że z kosztów podatkowych należy wyłączyć 25% wydatków z tytułu używania takiego samochodu. Okoliczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaływania ewidencji na - możliwą do uwzględniania w kosztach podatkowych - wysokość ponoszonych wydatków rozpatrywać można tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy, który stanowi jego własność. Ponieważ przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wyjaśnił przedsiębiorca, samochód jest środkiem trwałym prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z obecną sytuacją - epidemią koronawirusa - tym pojazdem (obecnie) nie wykonuje służbowych czynności terenowych, do których pojazd został zakupiony, a jedynie dojeżdża do pracy z … do … i używa go w celach prywatnych. Natomiast docelowo, tj. po ustaniu stanu epidemii, samochód będzie garażowany w … i będzie używany tylko i wyłącznie do celów służbowych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy może uznać wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego w 100% jako koszt uzyskania przychodu, używając go bez prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdu, która ma zastosowanie wyłącznie dla podatników podatku VAT. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że koszty uzyskania przychodu związane z użytkowaniem samochodu osobowego w prowadzonej przez przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej - z uwagi na treść art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - mogą być rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w wysokości 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych.

Jak przypomniał organ podatkowy w uzasadnieniu wydanej interpretacji, ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159; dalej: „ustawa zmieniająca”) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2019 r. zmiany dotyczące m.in. zasad ujmowania w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym, wykorzystywanym także do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Do normy wskazanej w treści art. 23 ust. 1 do...