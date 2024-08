Firmowy najem na ryczałcie a limit 200 tys. zł dla małżonków

Podwyższony limit 200 000 zł dotyczy małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających wyłącznie przychody z najmu prywatnego. Wybór opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu jako źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie pozwala na jego zastosowanie. W konsekwencji, niezależnie od tego, że nieruchomości będące przedmiotem najmu są objęte wspólnością małżeńską, przedsiębiorca będzie zobowiązany do stosowania stawki 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że posiada wraz z małżonkiem wspólnie kilka nieruchomości. Od tego roku prowadzi działalność gospodarczą (PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) i jako formę opodatkowania wybrała ryczałt. Złożyła oświadczenie do Urzędu Skarbowego, że w ramach prowadzonej działalności będzie wynajmować lokale będące własnością wspólną i nie chce wynajmować nieruchomości jako osoba prywatna. W skład wynajmowanych nieruchomości wchodzą: mieszkania własnościowe usytuowane w blokach mieszkalnych, garaż podziemny w bloku, wynajmowane jest na cele mieszkalne całe piętro w wolnostojącym budynku jednorodzinnym, nieruchomość komercyjna, w skład której wchodzą pomieszczenia biurowe oraz hala przemysłowa, budynek jednorodzinny wraz z gruntem. Wszystkie wymienione powyżej nieruchomości wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie zostały wprowadzone do środków trwałych w prowadzonej działalności.

Podatniczka dodała, że jej małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie uzyskuje przychodu z wynajmowanych nieruchomości. Małżonek wyraził zgodę na rozliczenie z podatku, ale nie wyraził zgody na wyłączne czerpanie zysku z wynajmowanych nieruchomości wyłącznie przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy prawidłowo stosuje limit 200 000 zł dla stosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od wynajmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jej zdaniem, skoro wynajmowane nieruchomości są objęte wspólnością majątkową to ma ona prawo zastosować limit w podwójnej wysokości tj. 200 000 zł do stosowania stawki 8,5%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatniczki i w wydanej interpretacji wskazał:

Stosownie do art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1 i ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

ust. 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku doch...