Firma w mieszkaniu: Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być kosztem

Z wnioskiem o interpretację podatniczka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego przy pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Ewidencja rachunkowa działalności prowadzona jest za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów natomiast podatek dochodowy rozliczany jest według zasad ogólnych tj. skali podatkowej.

Jedynym miejscem prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej jest mieszkanie które kupiła za środki z kredytu hipotecznego przeznaczonego na jego zakup oraz remont wszystkich pomieszczeń włącznie pomieszczeniami w których prowadzona jest działalność. Od kredytu hipotecznego podatniczka płaci co miesiąc odsetki. Mieszkanie nie zostało zakupione w ramach prowadzonej działalności oraz nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych. W przyszłości podatniczka nie planuje wprowadzenia do ewidencji środków trwałych mieszkania lub któregokolwiek z jego pomieszczeń zajmowanych na prowadzenie działalności.

W związku z prowadzoną działalnością podatniczka wydzieliła z mieszkania część powierzchni na prowadzenie działalności w mieszkaniu, stanowi ona 24,35% ogólnej powierzchni mieszkania i obejmuje jeden pokój w którym, m.in. przechowywane są dokumenty oraz przyjmowani są klienci. Oprócz całego jednego pokoju dla celów prowadzonej działalności gospodarczej podatniczka wydzieliła część powierzchni ogólnego użytku dla celów prowadzonej działalności w części oszacowanej przez nią w której pomieszczenia te użytkowane są prócz użytku prywatnego również dla celów prowadzonej działalności. Pomieszczeniami ogólnego użytku są: kuchnia, korytarz oraz toaleta, pomieszczenia te użytkowane są w wymiarze 5,65% dla celów prowadzonej działalności.

W związku z powyższym podatniczka zadała pytania, czy ponoszone oraz zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup prywatnego mieszkania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności:

w proporcji w jakiej wykorzystuje odrębne pomieszczenie w całości, w proporcji w jakiej wykorzystuje pomieszczenia ogólnego użytku,

na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem podatniczki, odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, które w części jest wykorzystywane na prowadzoną działalność gospodarczą, mogą zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodu zarówno w proporcji w jakiej mieszkanie jest wykorzystywane na prowadzoną działalność gospodarczą w jednym odrębnym pomieszczeniu a także w proporcji w jakiej powierzchnie pomieszczeń użytku ogólnego wykorzystywane są na prowadzoną działalność gospodarczą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2016 r., nr IPPB1/4511-461/16-2/AM, uznał stanowisko podatniczki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych ze spłatą odsetek, dotyczących części mieszkania wykorzystywanego wyłącznie dla potrzeb tej działalności za prawidłowe oraz zarówno dla celów prywatnych, jak i prowadzonej działalności gospodarczej za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że ww. interpretacja nie jest prawidłowa:

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą PIT”, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy PIT.

Z zasady ogólnej zawartej w powołanym przepisie wynika, że wydatek poniesiony przez podatnika może być uwzględniony przy ustalaniu dochodu do opodatkowania w sytuacji, gdy służy osiągnięciu przychodów, czyli istnieje związek przyczynowy, choćby pośredni, pomiędz...