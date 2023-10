Fale upałów bezpośrednio osłabiają polską gospodarkę

W ostatniej dekadzie zanotowano 50-procentowy wzrost fali upałów w 10 największych miastach w Polsce w porównaniu do poprzedniej dekady – wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zmiany klimatyczne prowadzą do bezpośrednich strat ekonomicznych. Szacuje się, że np. strata PKB Warszawy z tego powodu to ok. 0,5 proc. rocznie.