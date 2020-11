Faktury uproszczone – trwają konsultacje ws. planu istotnych zmian

Ministerstwo Finansów chce, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty w wysokości 450 zł nie stanowił faktury uproszczonej. Obecnie planowana zmiana jest jeszcze w trakcie konsultacji podatkowych. Jak wskazuje resort finansów, odpowiednia nowelizacja przepisów ma związek także z pandemią koronawirusa, która utrudnia prowadzenie biznesu.

„Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, kt&oacu...