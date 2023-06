Fakturowanie w transakcjach międzynarodowych. Plany UE budzą kontrowersje

Komisja Europejska szykuje nową dyrektywę VAT in Digital Age. Projektowane zmiany odnoszą się m.in. do fakturowania zbiorczego w transakcjach międzynarodowych. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że projektowane regulacje zmierzają do zniesienia faktur zbiorczych, co może mieć negatywny wpływ na niektóre branże, w tym m.in. sektor transportu pasażerskiego. Środowisko biznesowe apeluje o ponowne rozpatrzenie propozycji.