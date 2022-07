Faktura uproszczona może zostać przesłana na adres e-mail

Czy gdy wystawione paragony będą stanowić tzw. fakturę uproszczoną, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, to spółka ma prawo do wystawiania faktury uproszczonej bez fizycznego jej wydania klientowi, lecz przesłania jej w formacie PDF na wskazany w umowie dedykowany do tego adres mailowy danego klienta? Czy takim przypadku można uznać że jest to wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy?