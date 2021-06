Artykuły: Fakturowanie VAT powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 30.06.2021 Faktura nie musi być oznaczona kodem GTU Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Nie ma konieczności oznaczania kodem GTU faktur zarówno krajowych jak i zagranicznych - na których wskazany w osobnej pozycji sprzedaży jest „transport” - albowiem ewentualny obowiązek dotyczy wyłącznie wykazywania GTU w pliku JPK_VAT. Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowym, którego klientami są odbiorcy zarówno krajowi jak i zagraniczni. Jak wyjaśnił, wyroby gotowe oraz materiały dostarczane są klientom wysyłkowo - za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli wartość zakupu nie przekracza ustalonej kwoty, nabywca obciążony jest opłatą za „transport”. Opłata ta zawarta jest na fakturze, jako odrębna pozycja. Nie jest to refaktura kosztów transportu firmy kurierskiej. Ponadto przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów podmiotom gospodarczym w ramach UE (WDT). Transport odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub firmy kurierskiej. Jeśli transport realizowany jest przez niego i na jego koszt, na fakturze dodawana jest opłata transportowa. Opłata ta jest zmienna - zależna od poniesionych kosztów transportu, ale nie jest ściśle refakturą opłat za transport. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy powyższe pociąga za sobą konieczność zastosowania dla takich faktur oznaczenia GTU, czy taka faktura wymaga oznaczenia kodem GTU. Zdaniem przedsiębiorcy - nie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał: Zasady dotyczące wystawiania faktur zostały określone w przepisach art. 106a-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać: 1. datę wystawienia; 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12. stawkę podatku; 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; ... ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY

WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.

UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy

do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. REJESTRACJA dla nowych użytkowników LOGOWANIE dla użytkowników podatki.biz podaj e-mail: wprowadź hasło: zapomniałem hasła | problemy z logowaniem DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ? Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do: ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)

narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach

kalkulatorów i baz danych

działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji

newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą Czas rejestracji - ok. 1 min Uwaga Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »

: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line