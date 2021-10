Faktura na małżonków a odliczenie VAT przez jedno z nich

W sytuacji wykorzystywania zakupionego lokalu wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przedsiębiorcy będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z faktury dokumentującej zakup mieszkania wystawionej na obojga małżonków, wyposażenia oraz usług notarialnych. Prawo to będzie przysługiwało pomimo tego, że na fakturze zakupu oprócz jego danych znajdą się również dane jego żony.