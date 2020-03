Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę kosztową z 2018 r, odnalezioną w 2020 r. w bieżącym miesiącu (miesiącu odnalezienia)? Nie odliczyłem z niej podatku VAT, nie uwzględniłem jej w rejestrach. Czy jest jakaś szansa, aby odliczyć wykazany na niej podatek VAT? Jeżeli nie, to czy VAT z tej faktury mogę zaliczyć do kosztów?