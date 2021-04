Faktura konsumencka w JPK_VAT

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako ASO /Autoryzowana Stacja Obsługi/ samochodów. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność podstawową opodatkowaną, sprzedaż samochodów, części oraz usług serwisowych. Nie posiada oraz nie prowadzi sprzedaży oraz ewidencji za pośrednictwem kas rejestrujących. Wszystkie dokumenty sprzedaży generuje program do obsługi sprzedaży samochodów, części i usług serwisowych. Są to faktury VAT. Wszyscy klienci, nawet jednorazowi otrzymują fakturę VAT. Faktury nie posiadające NIP odbiorcy podlegają fiskalizacji w drukarce fiskalnej. Paragon zostaje podpięty pod fakturę, która pozostaje w ewidencji spółki. W ewidencji księgowej oraz ewidencji dla celów podatku VAT, czyli w rejestrach VAT znajdują się wyłącznie faktury VAT. Spółka nie wystawia paragonów, do których następnie wystawiane są faktury VAT.

Przedmiotem wniosku były wątpliwości dotyczące oznaczania faktury w JPK - wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego wystawionej przez program do obsługi sprzedaży zaewidencjonowanej w drukarce fiskalnej, która też jest rodzajem kasy rejestrującej w rozumieniu ustawy o podatku VAT lub rozporządzenia o kasach rejestrujących. Wyżej wymieniona sprzedaż ewidencjonowana jest w drukarce fiskalnej /on-line/ oraz ze względu na specyfikę działalności klienci oczekują faktury VAT. W związku z powyższym wystawiona zostaje faktura VAT i wydana nabywcy.

Spółka uważa, że dowolnie może stosować oznaczenie faktury VAT, w tym przypadku jest to oznaczenie FS. Oznaczenie FS faktur w JPK może dotyczyć takiej sytuacji, gdy klient zawsze żąda faktury po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, w związku z powyższym spółka może takie faktury oznaczać FS. Oczywiście sprzedaż zostaje zaewidencjonowana w drukarce fiskalnej /kasie rejestrującej w rozumieniu przepisów/.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika - art. 99 ust. 7c ustawy.

Z dniem 1 października 2020 r. wszedł w życie art. 99 ust. 11c ustawy, z którego wynika, że deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku; kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego; kontrahentów; dowodów sprzedaży i zakupów.

Stosownie do art. 109 ust. 3c ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c: