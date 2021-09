Europejskie państwa coraz częściej stawiają na niższy CIT

W latach 2018-2021 średnia stawka podatku CIT w europejskich krajach, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), spadła z 22,8 proc. do 21,8 proc. – wynika z analizy przeprowadzonej przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. Trend zmniejszania podatku dochodowego od osób prawnych jest widoczny już od dwóch dekad w skali całego świata.