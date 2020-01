Estoński CIT w Polsce?

Niewątpliwie jednym z największych problemów, z jakimi mierzą się obecnie polska gospodarka i przedsiębiorcy w niej funkcjonujący, jest stosunkowo niewielki kapitał własny firm oraz związana z tym niewielka skłonność sektora prywatnego do zwiększania wydatków na inwestycje. Zachęta w postaci braku opodatkowania zainwestowanych dochodów może być dla przedsiębiorców istotnym bodźcem do wzmożenia tego procesu, tym ważniejszym w sytuacji spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony projekt ten niewątpliwie będzie wiązał się ze znacznym obniżeniem dochodów z podatku CIT.

Interpelacja nr 241 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapowiedzi wprowadzenia podatku CIT pobieranego metodą kasową

Szanowny Panie Premierze,

w trakcie Pańskiego exposé w dniu 19 listopada 2019 r. pojawiła się zapowiedź zmian w systemie podatkowym, dotycząca zmiany warunków powstawania obowiązku podatkowego w podatku CIT dla małych firm, zakładająca, że dochody nie są opodatkowane w momencie ich powstania, a dopiero w momencie dystrybucji zysku do właścicieli firm, tzw. wariant estoński.

Niewątpliwie jednym z największych problemów, z jakimi mierzą się obecnie polska gospodarka i przedsiębiorcy w niej funkcjonujący, jest stosunkowo niewielki kapitał własny firm oraz związana z tym niewielka skłonność sektora prywatnego do zwiększania wydatków na inwestycje. Zachęta w postaci braku opodatkowania zainwestowanych dochodów może być dla przedsiębiorców istotnym bodźcem do wzmożenia tego procesu, tym ważniejszym w sytuacji spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony projekt ten niewątpliwie będzie wiązał się ze znacznym obniżeniem dochodów z podatku CIT. W Estonii wdrożenie tej metodyki powstawania obowiązku podatkowego spowodowało zmniejszenie sumaryczne dochodów podatkowych w zależności od metodologii o ok 3-4%, co w ujęciu budżetu polskiego byłoby kwotą rzędu 8-10 mld PLN. Drugim istotnym czynnikiem ryzyka w wypadku projektu jest możliwość wykorzystania zmiany metodologii naliczania do ukrywania prywatnego majątku w spółkach, poprzez wydatki, które są niezwiązane z prowadzonym biznesem, np. zakup nieruchomości lub papierów wartościowych na konto spółki i tym samym unikanie opodatkowania przez osobę prywatną - wspólnika spółki.

Biorąc pod uwagę przywołane okoliczności, chciałbym dopytać: