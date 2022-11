Estoński CIT w 2023

Ryczałt od dochodów spółek – popularnie zwany estońskim CIT – to jeden z sposobów opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Zyskuje on na popularności od 2022 roku, gdy ustawodawca stworzył warunki jego stosowania, które dla podatników stały się atrakcyjne. Do końca 2021 roku rozliczenie podatku na zasadzie estońskiego CIT wybrała mała grupa podatników, gdyż warunki do spełnienia, aby w ogóle podlegać tej formie podatku, były bardzo restrykcyjne. Głównie dlatego ustawodawca postanowił w ramach zmian w podatkach na przełomie 2021/2022 rozszerzyć możliwości zastosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek. W tym celu zostały uatrakcyjnione stawki podatku oraz wprowadzone nowe, możliwe do zastosowania odliczenia. Dlatego też od 2022 roku znacząco wzrosło grono podmiotów, które wybrały tę formę opodatkowania. Jednak w trakcie stosowania przepisów podatnicy mieli sporo wątpliwości dotyczących opodatkowania poszczególnych przypadków. Dlatego też ustawodawca uznał, iż należy niektóre przepisy doprecyzować. Oto najważniejsze z nich.