Estoński CIT: Urzędy wzywają do uzupełnienia braków pełnomocnictwa PPS-1

Zawiadomienie ZAW-RD nie jest deklaracją w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, dlatego nie jest możliwe zastosowanie do niego pełnomocnictwa UPL-1. W konsekwencji, organy podatkowe postępują prawidłowo wzywając do uzupełnienia braków. Jednakże otrzymanie takiego wezwania nie oznacza pozbawienia podatnika prawa do korzystania z Estońskiego CIT, jeżeli podatnik uzupełni te braki w terminie wskazanym w wezwaniu - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Pytanie dziennikarza DGP z 8 sierpnia 2022 r.

Eksperci informują DGP o tym, że urzędnicy US kontaktują się z nimi i podważają „moc” wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT).

Chodzi o zawiadomienia (ZAW-RD) wysłane na podstawie pełnomocnictwa (to bardzo istotne) do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Urzędnicy KAS kontaktują się teraz ze spółkami uważając, że jeśli nie było pełnomocnictwa PPS-1 to zawiadomienie było nieskuteczne. Trzeba więc korygować rozliczenia i płacić normalny CIT, a nie estoński ryczałt. Jeden z ekspertów podaje konkretny przykład jednej grupy kapitałowej, którą to spotkało gdzie kilka spółek płaciło ryczałt (część płaciła ryczałt od 2021) i właśnie dowiedziały się, że źle się rozliczają. Wszystkie zgłoszenie były robione przez pełnomocnika, który nie miał PPSa, ani PPO, tylko UPL-1. Podobnych sytuacji ma być więcej, a więc pote...