Estoński CIT coraz bardziej popularny

Formuła tzw. estońskiego CIT-u cieszy się rosnącą popularnością – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Do tej pory na taką formę ryczałtu zdecydowało się już w sumie niemal 13 tys. podatników. Zakłada się, że estoński CIT będzie budzić coraz większe zainteresowanie również w przyszłości.

– Jesteśmy przekonani, że czeka nas dalszy wzrost zainteresowania i popularności tego modelu, z którego wkrótce zaczną korzystać dziesiątki tysięcy firm – komentuje partner w Grant Thornton, Grzegorz Szysz.

Jak wynika z danych zebranych przez Grant Thornton, do tej pory na estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek (z zapłatą podatku dochodowego co do zasady w momencie dystrybucji zysków), zdecydowało się blisko 13 tys...