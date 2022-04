Emisyjność budynków. Zostały trzy miesiące na złożenie deklaracji

Z końcem czerwca br. upłynie termin na złożenie deklaracji dotyczących emisyjności budynków. Do tej pory liczba zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wyniosła blisko 2,7 mln. Obowiązek odnosi się do poinformowania o źródłach ogrzewania i dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości wybudowanych i oddanych do użytku przed styczniem 2022 r.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB i zgłoszenia w niej swojego źródła ogrzewania dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym np. usługowych i użyteczności publicznej. Właściciele i zarządcy nieruchomości mogą składać deklaracje drogą elektroniczną lub poprzez urząd gminy. Niedopełnienie obowiązku grozi natomiast karą grzywny.

– Zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trzeba podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to zarządcy i właściciele już istniejących budynków, druga to właściciele nowych budynków. I tutaj mamy dwa terminy: zarządcy nieruchomości, które już istnieją i zostały oddane do użytkowania, mają termin do 30 czerwca 20...