Emerytury stażowe – NSZZ „Solidarność” organizuje obywatelską inicjatywę

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła skorzystać z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w kwestii tzw. emerytur stażowych. Projekt ustawy, który docelowo ma zostać skierowany do Sejmu, zakłada, że po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy składkowej (40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet) i uzbieraniu minimalnego kapitału dana osoba będzie mogła przejść na emeryturę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą przez grupę obywateli przysługuje w przypadku zebrania podpisów od co najmniej 100 tys. osób. Po zakończeniu formalności i uzbieraniu wymaganej liczby podpisów związkowcy skierują projekt zmian do Sejmu.

W projekcie ustawy przygotowanym przez NSZZ „Solidarność” przewidziano wprowadzenie tzw. emerytur st...