Emerytury pomostowe także dla osób nieposiadających stażu przed 1999 r.

Przepisy zakładające wygaszanie emerytur pomostowych zostaną uchylone – wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W efekcie więcej osób uzyska prawo do emerytury pomostowej. Jak przekonuje rząd, może to skutkować zwiększeniem atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Większość zmian zacznie obowiązywać z początkiem 2024 r.

Po zmianach na emeryturę pomostową liczyć będą mogły także osoby nieposiadające stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Nowelizacja przewiduje bowiem uchylenie przepisów zakładających wygaszanie tego typu świadczeń. W konsekwencji prawo do emerytury pomostowej przysługiwać ma wszystkim pracownikom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aktualnie tymczasem prawo to jest ograniczone tylko do osób wykonujących takie prace przed 1999 r.

– Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych może przyczyn...