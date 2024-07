Emerytury olimpijskie także dla medalistów igrzysk dobrej woli

Posłowie Lewicy skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o sporcie, który przewiduje przyznanie medalistom igrzysk dobrej woli tzw. emerytur olimpijskich. Igrzyska te były organizowane między 1986 a 2001 r. W efekcie prawo do świadczenia uzyskać ma 26 polskich sportowców. Koszty rozszerzenia katalogu uprawnionych do emerytur olimpijskich szacuje się na ok. 1,3 mln zł rocznie.