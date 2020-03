Emerytury kobiet urodzonych w 1953 r. – Sejm zajmie się projektem noweli

Projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt – P 20/16). Wtedy to za niezgodny z ustawą zasadniczą uznano art. 25 ust. 1b ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r. Chodzi o zakres, w jakim dotyczy to urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 ustawy.

„Roczniki, które do momentu wejścia w życie powyższego przepisu osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych – korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miały kobiety z rocznika 1953, gdyż powszechny wiek emerytalny osiągnęły dopiero w...