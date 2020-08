Emerytury i renty opozycjonistów z czasów PRL-u będą wyższe

Emerytury i renty wypłacane opozycjonistom z czasów PRL-u będą podwyższone – wynika z projektu nowelizacji, który został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Projekt zakłada podwyższenie do 2400 zł brutto miesięcznie świadczeń dla działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych. Rząd wprowadzi w tym celu specjalne świadczenia wyrównawcze.

– Naszym wielkim obowiązkiem jest zapewnić godne warunki życia ludziom walczącym w latach 1956-1989 o naszą wolność i niepodległość. Bez ich poświęcenia nie byłoby tej Polski, którą znamy i w której obecnie żyjemy. To nasi bohaterowie. Przygotowane przez nas świadczenie wyrównawcze to wyraz uznania dla wielkich postaci opozycji antykomunistycznej. Wreszcie możemy zacząć spłacać dług, jaki wobec nich mamy. Dług, którego jednak nie sposób spłacić do końca – mówi szef rządu, Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z projektem, każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby repr...