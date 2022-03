Emerytury i renty 2022: Waloryzacja od pierwszego marca

Od 1 marca br. świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów będą wyższe o 7 proc. Najniższa emerytura została z kolei podniesiona do 1338,44 zł, co oznacza wzrost o 87,56 zł w skali roku. Wskaźnik waloryzacji jest wyższy od ustawowego minimum. Waloryzacja będzie kosztować w tym roku łącznie ok. 18,4 mld zł, zapowiadane są też wypłaty 13. i 14. emerytury.