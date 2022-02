Emerytury i renty 2022: Świadczenia wzrosną o 7 proc.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, emerytury i renty wypłacane od 1 marca br. będą podwyższone o 7 proc., podczas gdy wcześniej była mowa o waloryzacji w wysokości 5,7 proc.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrosną z obecnych 1250,88 zł do 1338,44 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie natomiast podwyższona z 938,16 zł do 1003,83 zł.

Tegoroczna waloryzacja jest ustalana z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w 2021 r. oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. Wcześniejsze założenia mówiły o 20 proc. udziału realn...