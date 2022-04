Emerytury i renty 2022: Do Sejmu trafił projekt ws. dodatkowej waloryzacji

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Posłowie Lewicy proponują wprowadzenie w tym roku dodatkowej waloryzacji świadczeń, która miałaby zostać przeprowadzona we wrześniu. Jak przekonują autorzy projektu, taki ruch byłby wsparciem dla emerytów i rencistów w kontekście problemów z rosnącymi cenami. Dodatkowa waloryzacja kosztowałaby ok. 10 mld zł.