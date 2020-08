Emerytura po zmarłym małżonku

Obecnie - zgodnie z przepisami - jeżeli jeden z małżonków będących na emeryturze zmarł, to druga osoba ma prawo do 85% emerytury zmarłego małżonka w zamian za niepobieranie swojej emerytury. Czy możliwe jest przyznanie prawa zastosowania przelicznika 100% emerytury po zmarłym małżonku w zamian za niepobieranie swojej emerytury? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 8431 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie emerytury po zmarłym małżonku

Zwracam się z pytaniem w sprawie emerytury po zmarłym małżonku. Obecnie - zgodnie z przepisami - jeżeli jeden z małżonków będących na emeryturze zmarł, to druga osoba ma prawo do 85% emerytury zmarłego małżonka w zamian za niepobieranie swojej emerytury.

W Niemczech sprawa wygląda tak, że po śmierci jednego z małżonków druga osoba pobiera swoją emeryturę oraz otrzymuje 30% dodatkowych środków z tytułu emerytury po zmarłym małżonku.

Czy możliwe jest przyznanie prawa zastosowania przelicznika 100% emerytury po zmarłym małżonku w zamian za niepobieranie swojej emerytury?

Jaki byłby to koszt dla budżetu państwa?

Poseł Paweł Lisiecki

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 8431 w sprawie emerytury po zmarłym małżonku

Szanowna Pani Marszałek

przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.) uregulowana została sprawa uprawień do świadczeń emerytalno - rentowych, w tym do renty rodzinnej, i ustalania wysokości tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli: w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad ...