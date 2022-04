Emerytura dla osób pracujących za granicą

Prawo do emerytury przysługujące ubezpieczonemu z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w Polsce ulega zawieszeniu (bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta) z powodu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, nawet jeżeli stosunek pracy dotyczy pracodawcy zagranicznego, podlegającego ustawodawstwu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Interpelacja nr 32399 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie nabywania prawa do świadczeń emerytalnych dla osób pracujących za granicą

Szanowna Pani Minister!

Lubelszczyzna w większości jest terenem rolniczym, a znaczna część jej mieszkańców utrzymuje się właśnie z rolnictwa. Niestety wielu z nich, decyduje się również na wyjazd i pracę za granicą.

Osoby podejmując legalne zatrudnienie oraz chcące być beneficjentami przysługujących im z tego tytułu świadczeń napotykają na wiele utrudnień, które w znacznej mierze dotyczą uzyskania świadczeń emerytalnych w Polsce ze względu na kontynuację pracy zarobkowej za granicą. Na terenie Unii Europejskiej prawo emerytalne nie jest jednolite, a pułap wieku umożliwiający przejście na emeryturę jest zróżnicowany. Bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego i nabyciu prawa do emerytury wypracowanej w Polsce, osoby pracujące za granicą szczególnie w krajach UE chcą kontynuować podjęte zatrudnienie, by i tam po kilku czy kilkunastu już latach pracy mogli skorzystać z przysługującego im prawa do świadczenia emerytalnego.

Zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. W rzeczywistości, oznacza to, że jeśli dana osoba, nadal chce pracować za granicą i móc pobierać świadczenie emerytalne w Polsce musi rozwiązać umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą przynajmniej na jeden dzień. Jak pokazują doświadczenia osób, które znalazły się w podobnej sytuacji, w wielu przypadkach pracodawcy nie godzą się na takie rozwiązania, gdyż jest to związane z wieloma procesami administracyjnymi i potrzebą ponownej rejestracji pracowników w różnego rodzaju systemach ubezpieczeniowych.

Mając na względzie dobro osób, które wiele lat przepracowały w Polsce, a później z różnych względów zdecydowały się na wyjazd i pracę za granicą zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem:

