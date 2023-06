Elektryfikacja transportu ciężarowego. Ulgi podatkowe mogą zachęcić do zmian

Polska jest jednym z liderów drogowego transportu ciężarowego w Unii Europejskiej. Sektor ten stoi jednak przed zmianami, które mogą wymusić elektryfikację transportu – wynika z nowego raportu pn. „Elektryfikacja sektora drogowego transportu ciężkiego”, który przygotowały Polski Instytut Ekonomiczny oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Eksperci wskazują, że elektryfikacja transportu może stworzyć ok. 20 tys. miejsc pracy, a transformacja może być stymulowana m.in. ulgami podatkowymi.

Aktualnie pracownicy zatrudnieni w sektorze transportu drogowego w Polsce stanowią ok. 15 proc. ogółu zatrudnienia w tej branży w całej UE. W 2021 r. flota pojazdów ciężarowych o wadze ponad 3,5 t liczyła w Polsce w sumie 1,15 mln ciężarówek, co również jest najwyższym wynikiem we wspólnocie.

– Polski sektor ciężkiego transportu drogowego dominuje wśród europejskich gospodarek. Sukcesywnie od lat obserwujemy wzrost zatrudnienia i coraz większą flotę pojazdów. Trzeba jednak pamiętać, że wartość dodana tego sektora w naszym kraju pozostaje na niższym poziomie niż w bardziej rozwiniętych krajach UE i w ramach istniejącej floty dominują pojazdy konwencjonalne. Dziś sektor stoi przed wyzwaniem jak najszybszej wy...