Elastyczny czas pracy. Więcej ułatwień dla rodziców

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną nowe możliwości dotyczące elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci do 8. roku życia. Rodzice będą mogli wnioskować o dodatkowe dostosowanie czasu pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Zmiany mają zostać wdrożone w najbliższych miesiącach w ramach szerszej nowelizacji.

Projekt nowelizacji, który dostosuje polskie prawo do unijnych dyrektyw, przewiduje m.in. wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego art. 188¹. Przepis pozwoli rodzicom dzieci (do ukończenia 8. roku życia) na wnioskowanie o dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb. Taki wniosek można będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Po nowelizacji lista możliwych ułatwień obejmie telepracę/pracę zdalną, indywidualny czas pracy, przerywany czas pracy oraz ruchomy czas pracy. W projek...